Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim için ihaleler devam ediyor Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim için ihaleler devam ediyor

Afyonkarahisar'da şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, belirlenen saatler arasında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi:

Çobanlar

  • 12:00 - 18:00:
    • Kocaöz: Cumhuriyet Mahallesi, Gacalar Küme Evler, Kebapçılar Küme Evler
    • Gölcük: Bolvadin 2. Cadde

Başmakçı

  • 10:00 - 14:00:
    • Merkez: Aşağı Hilal Mahallesi, Akpınar Cadde

Dinar

  • 10:00 - 15:00:
    • Karahacılı Köyü: Karahacılı Küme Evler

Sandıklı

  • 10:00 - 16:00:
    • Merkez: Tapduk Emre Mahallesi, Ekin Sokak

Şuhut

  • 10:00 - 16:00:
    • Merkez: İplik Mahallesi, Zafer Sokak, Bozan Köyü, Taş Zamanı, Tunç-Ay, Uğur İnş., Turkcell ve özel trafolu müşteriler

Merkez

  • 10:00 - 18:00:
    • Kanlıca Mahallesi: Çeşitli sokaklar ve caddeler (2097-3420 sokakları, Günsazak Bulvar, Şehit Cüneyt Akkuş Cadde, Şehit Murat Düger Cadde)
  • 09:00 - 13:00:
    • Gebeceler Mahallesi: Fatih, İstiklal, Kocatepe ve Yeni mahalleleri, çeşitli sokaklar ve caddeler

Bayat

  • 10:00 - 16:00:
    • Merkez: Yeni Mahalle, Şen Sokak, Kuzören Köyü, Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak ve güncellemeler için Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi