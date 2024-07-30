Afyonkarahisar'da şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, belirlenen saatler arasında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi:
Çobanlar
- 12:00 - 18:00:
- Kocaöz: Cumhuriyet Mahallesi, Gacalar Küme Evler, Kebapçılar Küme Evler
- Gölcük: Bolvadin 2. Cadde
Başmakçı
- 10:00 - 14:00:
- Merkez: Aşağı Hilal Mahallesi, Akpınar Cadde
Dinar
- 10:00 - 15:00:
- Karahacılı Köyü: Karahacılı Küme Evler
Sandıklı
- 10:00 - 16:00:
- Merkez: Tapduk Emre Mahallesi, Ekin Sokak
Şuhut
- 10:00 - 16:00:
- Merkez: İplik Mahallesi, Zafer Sokak, Bozan Köyü, Taş Zamanı, Tunç-Ay, Uğur İnş., Turkcell ve özel trafolu müşteriler
Merkez
- 10:00 - 18:00:
- Kanlıca Mahallesi: Çeşitli sokaklar ve caddeler (2097-3420 sokakları, Günsazak Bulvar, Şehit Cüneyt Akkuş Cadde, Şehit Murat Düger Cadde)
- 09:00 - 13:00:
- Gebeceler Mahallesi: Fatih, İstiklal, Kocatepe ve Yeni mahalleleri, çeşitli sokaklar ve caddeler
Bayat
- 10:00 - 16:00:
- Merkez: Yeni Mahalle, Şen Sokak, Kuzören Köyü, Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak ve güncellemeler için Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi