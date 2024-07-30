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Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak ve güncellemeler için Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

Afyonkarahisar 'da şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, belirlenen saatler arasında çeşitli ilçe lerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi:

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim için ihaleler devam ediyor

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim için ihaleler devam ediyor

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