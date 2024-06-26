Açılış seremonisi, Kocatepe Spor Kompleksi'nin görkemli atmosferinde gerçekleştirildi. Törene, sporcuların yanı sıra antrenörler, hakemler, aileler ve basketbol severler de katıldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı ve genç sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu'nun konuşması

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Afyonkarahisar olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3x3 basketbol, gençlerimiz için hem eğlenceli hem de rekabetçi bir spor dalı. Bu turnuva, sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendiği bir etkinlik. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğine, hakemlere ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve fair-play ruhuyla mücadele etmelerini temenni ediyorum.”

Müsabakalar ve etkinlikler

Ege Bölgesi'nden gelen 17 takım, 3x3 basketbol formatında mücadele edecek. Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve aynı zamanda yeni dostluklar kurmaları için bir fırsat sunuyor. Müsabakalar boyunca fair-play ruhunun ön planda tutulması hedefleniyor.