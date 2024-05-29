AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.
Kontrolde, araçta belgesi bulunmayan 4 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü H.E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: aa