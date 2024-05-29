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Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

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