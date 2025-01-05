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Yapılan aramada, 196 adet beş litrelik bidonlarda toplam 980 litre zeytinyağı, 27 adet 20 kilogramlık kovalarda toplam 540 kilogram sahte salça ele geçirildi.

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Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphelinin kullandığı araç durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde şüpheli birinin içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ve salça üreterek satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.

Afyonkarahisar 'da 980 tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

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