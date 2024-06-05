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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Araçtaki aramada dedektör köpeğinin tepki verdiği içinde salça bulunan bidonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.

Ekipler, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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