Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kasten yaralama suçundan aranan Ö.A.'yı yakaladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ö.A.'yı tespit etti. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.A., Dinar ilçesi Göçerli köyünde yakalandı.
Jandarma ekipleri, Ö.A.'yı gözaltına aldıktan sonra adli makamlara sevk etti. Mahkeme, şahsın tutuklanmasına karar verdi ve Ö.A. cezaevine gönderildi.
Editör: Durmuş Özke