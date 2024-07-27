Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri, Ö.A.'yı gözaltına aldıktan sonra adli makamlara sevk etti. Mahkeme, şahsın tutuklanmasına karar verdi ve Ö.A. cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kasten yaralama suçundan aranan Ö.A.'yı yakaladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ö.A.'yı tespit etti. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.A., Dinar ilçesi Göçerli köyünde yakalandı.

24 Temmuz Afyonkarahisar elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

24 Temmuz Afyonkarahisar elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.