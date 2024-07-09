Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların tespiti için çalışma yürütürken önemli bir operasyona imza attı.

Merdivenle girilen evde 74 yaşındaki adam ölü bulundu Merdivenle girilen evde 74 yaşındaki adam ölü bulundu

3 yıl hapis cezası 

Yapılan incelemeler sonucunda O.Ç. adlı şahsın, ilaç ticareti, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma ve kanuna muhalefet suçlarından 3 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Cezaevine gönderildi 

JASAT ekipleri, şahsın kardeşine ait kimliği kullanarak dolaştığını tespit etti ve yakalama operasyonu düzenledi. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Simge Akbulut