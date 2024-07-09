Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların tespiti için çalışma yürütürken önemli bir operasyona imza attı.
3 yıl hapis cezası
Yapılan incelemeler sonucunda O.Ç. adlı şahsın, ilaç ticareti, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma ve kanuna muhalefet suçlarından 3 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Cezaevine gönderildi
JASAT ekipleri, şahsın kardeşine ait kimliği kullanarak dolaştığını tespit etti ve yakalama operasyonu düzenledi. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Editör: Simge Akbulut