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JASAT ekipleri, şahsın kardeşine ait kimliği kullanarak dolaştığını tespit etti ve yakalama operasyonu düzenledi. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemeler sonucunda O.Ç. adlı şahsın, ilaç ticareti , mala zarar verme, karşılıksız yararlanma ve kanuna muhalefet suçlarından 3 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), aranan şahısların tespiti için çalışma yürütürken önemli bir operasyona imza attı.

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