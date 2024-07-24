Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurma vaadiyle tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan ve mobil bankacılık üzerinden 574 bin 781 TL dolandıran bir kadın, suç ortaklarıyla birlikte polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olay, kent merkezinde gerçekleşti.

Olayın detayları

Olay, sosyal medya aracılığıyla sahte kimlikler kullanarak arkadaşlık kurma vaadiyle başlayan bir dolandırıcılık zinciri ile başladı. Şüpheli kadın, kurbanlarını araçlarına bindirip içecek aldırma bahanesiyle araçtan indirerek cep telefonlarını çaldı. Bu telefonlar aracılığıyla mobil bankacılık hesaplarına girerek farklı hesaplara toplamda 574 bin 781 TL havale etti.

Polis, mağdurlardan gelen beş ayrı başvuruyu inceleyerek olayın izini sürdü. Araştırmalar sonucunda, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin 6 suç kaydı bulunan G.İ. olduğu belirlendi. G.İ., çaldığı paraları suç ortakları B.E. ve C.Ö.'nün hesaplarına aktardı.

Cezaevine gönderildi

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, 'Bilişim Yolu İle Hırsızlık', 'Açıktan Hırsızlık', 'Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' ve 'Güveni Kötüye Kullanma Mala Zarar Verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ele geçirilen cep telefonlarından biri, sahibi olan mağdura geri teslim edildi.