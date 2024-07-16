Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk Kampı, hafta sonu Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valiliği ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü’nün destekleriyle düzenlenen etkinlik, 10 ilden 120’yi aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.

Doğada kamp keyfi

Kampın ilk gününde katılımcılar çadırlarını kurarak doğal güzellikler içinde zaman geçirdi. Akşam ise açık havada sinema keyfi yaparak kamp atmosferini renklendirdiler.

Babalar ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kamp boyunca yapılan etkinliklerin baba-çocuk ilişkilerini güçlendirdiğini ve sosyal bağları pekiştirdiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler aileler arasındaki bağları kuvvetlendiriyor. Babalar ve çocukları için unutulmaz anılar biriktirdik. Afyonkarahisar olarak her zaman çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelere yönelik yeni projeler yolda

Başkan Köksal, hafta sonu gerçekleştirilen Baba Çocuk Kampı gibi etkinliklerin aileler arasındaki bağları kuvvetlendirdiği kaydederek, "Bu anlamda çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik projeleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.