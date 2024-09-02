Bir termal otelde düzenlenen görkemli bir sünnet düğününde yaşanan toplu zehirlenme vakası, düğün sahipleri ve davetlilerin şikayetleriyle yargıya taşındı. Yaklaşık 10 kişi, otelin ikram ettiği yemekten zehirlendiklerini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın detayları

Geçtiğimiz ay, Afyonkarahisar’daki bir termal otelde iş insanı Hasan Yılmaz’ın oğulları için düzenlenen ve ünlü sanatçı Zara'nın sahne aldığı sünnet düğününde büyük bir gıda zehirlenmesi olayı yaşandı. Düğüne katılan yaklaşık 400 davetli arasından 100'e yakın kişi, düğün sonrası ateşlenme, halsizlik ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Düğün sahibi Hasan Yılmaz, olayın ardından otelde ikram edilen yemeklerden örnekler alarak laboratuvar analizi için gönderdiğini belirtti. Yılmaz, "Yurt dışından gelen misafirlerimizin uçaklarını ertelemek zorunda kaldık ve Türkiye'de sınırlı süre için tatil yapma imkanı bulan konuklarımızın planları alt üst oldu. Bu olayda bizler mağdur olduk" dedi.

Şikayetçiler arasında yer alan A.R., dilekçesinde, "Düğüne katılmak için eşimle birlikte otele saat 19.10’da giriş yaptık. İkram edilen yemekleri kısmen tattım, eşim ise çoğunu yemedi. Tandır yemeğinin lezzeti yetersizdi, kaymaklı kadayıf ise beklenenden çok farklıydı. Düğün çıkışında eşim ve diğer konuklarla birlikte otelin yemek kalitesine dair memnuniyetsizliğimizi dile getirdik. Ertesi gün ise ateşlenme, halsizlik ve ishal belirtileriyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdum" ifadelerini kullandı.

Hasan Yılmaz ve A.R. ile birlikte toplamda 10'a yakın kişi, yaşadıkları zehirlenme vakası nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık, yapılan başvurular üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.