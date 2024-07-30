Afyonkarahisar'da yer alan Küme Evler Mevkisi'ndeki biyogaz tesisinde yaşanan gaz sızıntısı, 5 işçinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Atık depolama alanında çalışan işçilerin rahatsızlanması üzerine diğer çalışanlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tesiste incelemeler sürüyor

Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 5 işçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Gaz sızıntısının kaynağını tespit etmek ve önlem almak amacıyla AFAD ve jandarma ekipleri tesiste incelemelerini sürdürüyor.