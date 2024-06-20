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En büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Kayer, "Yangında zarar gören aileye gerekli yardım yapılacaktır. Ayrıca yangın bölgesine yardıma gelen Haydarlı Belediyesi, Karaadilli Belediyesi ve Kınık Köyü itfaiyelerine teşekkür ederim." dedi.

Belde Belediye Başkanı Musa Kayer, olay yerine giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi nde boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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