Afyonkarahisar’da, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda suçlular adalete teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar ve suçları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, çeşitli suçlardan hüküm giymiş 4 kişiyi tespit etti. Ekipler, şu isimleri ve suçları bulunan şahısları gözaltına aldı:

S.G. : ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranıyordu.

: ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranıyordu. Y.A. : ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile aranan kişi.

: ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile aranan kişi. H.C. : ‘Uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi.

: ‘Uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi. B.P.: ‘Şantaj ve hakaret’ suçlarından 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası ile aranıyordu.

Şahıslar tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, tüm şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.