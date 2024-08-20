Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Kırka beldesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, geniş çaplı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve tamamen söndürmek için 8 yangın helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı ve birçok arazözle yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2024 tarihinde öğle saatlerinde, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde, ormanlık bir alanda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerine ilk olarak bölgedeki orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangının büyümesini önlemek amacıyla bölgeye 8 yangın helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağı gönderildi. Ayrıca, onlarca arazöz ve iş makinesi de yangına müdahale etti. Ekipler, hem karadan hem de havadan yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti. Müdahale süreci, gece boyunca da devam etti.

Yangınla mücadelede, orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra sivil savunma ve gönüllü gruplar da yer aldı. Gece boyunca süren çalışmalarla, yangının daha fazla büyümesi ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının yapılması için operasyonları sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve hangi alanları etkilediği hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının tekrar etmemesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor. Ayrıca, ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı gibi önlemler üzerinde durulacak.