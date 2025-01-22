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Kazada hafif yaralanan 3 Çinli turist, ilk müdahalenin ardından Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dinar ilçe çıkışında meydana gelen kazada, Çin uyruklu 18 turist in bulunduğu 35CJU7 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesi çıkışında, Çinli turist leri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza yla ilgili soruşturma başlatıldı.

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