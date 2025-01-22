Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi çıkışında, Çinli turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza detayları
Dinar ilçe çıkışında meydana gelen kazada, Çin uyruklu 18 turistin bulunduğu 35CJU7 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Kazada hafif yaralanan 3 Çinli turist, ilk müdahalenin ardından Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA