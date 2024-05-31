Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İscehisar'da bulunan 2 işyeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplamda 154 bin 200 adet boş makaron, 15 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün, 49 kilogram nargile tütünü, 60 paket sigara, 24 adet puro ve 17 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.D. ve V.A. isimli şahıslara adli işlem uygulandı.