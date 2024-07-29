Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla 34 adet tarihi sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirdi. M.K. isimli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu yönündeki istihbaratı değerlendiren jandarma, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde operasyon düzenledi.

Soruşturma sürüyor

Operasyon sırasında, M.K. isimli şüphelinin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 34 adet sikke, 1 adet ok ucu, 1 adet yüzük ve 1 adet mühür bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.