Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine bağlı Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ellerinde dedektör ve kazma ile gezen dört kişinin izinsiz define aradığını fark etti. Hemen harekete geçen jandarma, şahısların C.K., Ü.Ö., H.K. ve F.K. olduğunu tespit etti.

Şahıslar gözaltında

Jandarma ekipleri, şüphelilerin define arama faaliyetinde bulunduklarını belirleyerek, yanlarında bulundurdukları dedektör ve kazmalarla birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.