Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşlara dört çeşit yemeği yalnızca 75 TL’ye sunacak olan Halk Lokantası’nı açıyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın talimatlarıyla kurulan Halk Lokantası, 30 Temmuz 2024 Salı günü saat 12:00’de kapılarını açacak. Güvenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, Park Afyon mevkii Engelsiz Gastronomi Merkezi yanında yer alan lokanta, hafta içi ve Cumartesi günleri 11:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecek. Pazar ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.

Yüksek enflasyona karşı uygun fiyat

Belediye Başkanı Burcu Köksal, yüksek enflasyon karşısında vatandaşların uygun fiyata yemek yemesini sağlamak amacıyla Halk Lokantası’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Köksal, “Yemekler self servis şeklinde sunulacak. Amacımız esnafla rekabet etmek değil, vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmaktır. Bir diğer Halk Lokantası ise Yüntaş’a ait Anıt Kafe’de hizmet verecek. Tüm halkımızı 30 Temmuz Salı günü saat 12:00’de Engelsiz Gastronomi Merkezi yanında açılışımıza bekliyoruz.” dedi.