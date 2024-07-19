Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda 107 bin 400 adet boş makaron ele geçirilirken, aynı zamanda 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 42 kilogram kıyılmış tütün de bulundu.

Operasyonun ayrıntıları

Emniyet ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçerek Sandıklı ilçesindeki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan detaylı aramalarda, yüklü miktarda boş makaronun yanı sıra doldurulmuş makaronlar ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonun ardından G.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.