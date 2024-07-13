Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza, 34 HKL 325 plakalı otomobilin sürücüsü N.K.'nın henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı ve yol kenarındaki refüje çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, 44 yaşındaki yolcu G.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü N.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.