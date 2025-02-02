Afyonkarahisar’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi.

Tartışma, çatışmaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Uydukent-Çarşı Merkez ile Özdilek-Çarşı Merkez arasında çalışan, isimleri henüz öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yolcu alma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayın şiddetlenmesiyle bir dolmuş şoförü, dolmuştan çıkardığı pompalı tüfekle diğer şoföre ateş açtı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada ağır yaralanan iki kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, araçlarda mermi kovanı arayarak delil toplamaya başladı.

Trafik kontrol altına alındı, güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın yaşandığı bölgede büyük bir panik yaşanırken, polis ekipleri, bölgedeki trafiği kontrollü şekilde sağladı. Polis, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, dolmuşta taşınan tüfeğin neden orada bulunduğu sorusu hâlâ belirsizliğini koruyor.