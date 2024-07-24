Afyonkarahisar’ın Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada, dolmuş ile elektrikli mopetin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Kazada yaralanan üç çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenini araştırıyor.

Kaza anı

Kaza, Afyonkarahisar kent merkezinde yer alan Ataköy Mahallesi’nde yaşandı. E.U. yönetimindeki 03 M 0368 plakalı dolmuş ile A.A. idaresindeki elektrikli mopet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada mopet sürücüsü A.A. ve araçta bulunan çocuklar S.A. (4), A.A. (7), E.A. (8) ile Z.K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis incelemesi başladı

Kazanın ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.