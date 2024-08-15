Afyonkarahisar’da bir kır düğününde havaya ateş açan 13 kişi, jandarmanın düzenlediği şafak vakti operasyonunda gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda geniş çaplı mühimmat ele geçirildi.

Düğündeki ateş açma olayı sosyal medyada yayıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesindeki bir kır düğününde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı şahısların tabancalarla havaya ateş açtığını fark etti. Görüntüleri inceleyen ekipler, ateş açan 13 kişiyi tek tek tespit etti.

Ele geçirilen mühimmatlar

Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma, şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, yaklaşık 700 mermi, 6 tabanca şarjörü ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.