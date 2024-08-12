Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, magandaların silahlarla havaya ateş açması nedeniyle çocuklar korku içinde kaçtı.

Misafirler ve köy sakinleri büyük rahatsızlık duydu

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde düzenlenen kır düğününde yaşanan silah sesleri, büyük panik yarattı. Etkinlikte bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu durum, düğüne katılan misafirler ve köy sakinleri arasında büyük rahatsızlığa yol açtı.

Korkan çocuğun hali kameraya kaydedildi

Düğün esnasında çekilen cep telefonu görüntülerinde, ateş seslerinden korkan bir çocuğun kulaklarını kapatarak kaçtığı anlar yer aldı. Çocuğun korku içinde ortamdan kaçışı, düğündeki gerilimin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ölen ya da yaralanan yok

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, düğün sırasında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.