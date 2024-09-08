Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen Kırık Minare, 1801 yılında büyük bir yangında yok olan Erkmenhisarı köyünden geriye kalan tek yapı olarak günümüze ulaştı. İlginç görünümüyle tarlaların ortasında duran minare, tarihi miras olarak büyük ilgi çekiyor.

Tarihe tanıklık eden Kırık Minare

Selçuklu döneminin nadide eserlerinden biri olan Kırık Minare, Bolvadin ilçesindeki Erkmenhisarı köyünde yer alıyordu. 1801 yılının Mayıs ayında çıkan büyük yangın, köyü tamamen yok ederken, minare yangından kurtularak ayakta kalmayı başardı. Mescidi tamamen yanmasına rağmen, minarenin varlığını sürdürmesi, eserin ne kadar sağlam yapıldığını gözler önüne seriyor. Yapının inşasında, Polybotum Antik Kenti'nden getirilen taşların kullanıldığı biliniyor.

Kırık Minare’ye yoğun ilgi

Günümüzde tarlaların ortasında tek başına kalan Kırık Minare, ziyaretçilerin dikkatini çeken bir anıt haline gelmiş durumda. Erkmen Mahallesi Muhtarı Talip Ergün, minarenin tarihsel önemine vurgu yaparak, “Bu eser ecdadımızın bizlere bıraktığı büyük bir mirastır. Köyümüzü ‘Kırık Minareli yer’ olarak tanıtıyor. Yangında mescit tamamen yok oldu, ancak minare ayakta kaldı. Vatandaşların ilgisi ise her geçen gün artıyor,” dedi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması

Kırık Minare, sadece Selçuklu mimarisinin bir örneği olmasının ötesinde, tarihin zor koşullarına karşı direnç göstermiş bir yapıdır. Bölge halkı, minareyi geçmişle bağlarını koruyan bir miras olarak görmeye devam ediyor. Erkmenhisarı köyünün bu kalıntısı, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak kültürel değerlerin korunmasına yönelik önemli bir sembol olarak ziyaretçilerini bekliyor.