Afyonkarahisar'da jandarma, bir evde gerçekleştirdiği kapsamlı baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve MP 5 makineli tabanca ele geçirdi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesine bağlı Özkan köyünde yaşayan Y.Ç.'nin evinde ruhsatsız silah ve av tüfeği bulundurduğu ihbarını aldı. Alınan bilgilere dayanarak harekete geçen ekipler, belirtilen adreste detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Aramada, çeşitli ruhsatsız silahlar bulundu. Bunlar arasında 3 av tüfeği, MP 5 makineli tabanca, 1 tabanca, 7 şarjör, 3 havalı tüfek, 63 av tüfeği kartuşu ve 106 kurusıkı silah mermisi yer aldı. Ayrıca, olay yerinden elde edilen materyallerin, silahların kaçak yollarla edinildiği ve suç unsuru taşıdığı değerlendiriliyor.

Şahıs gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, ev sahibi Y.Ç. gözaltına alındı.