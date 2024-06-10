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Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı soruşturmanın ardından belli olacak.

M.K. yönetimindeki 03 AEC 025 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, R.B.'nin kullandığı 03 AFS 836 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen R.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde, bir otomobil ile çarpışan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü R.B., ağır yaralandı. Kaza , Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi.

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