Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, MA (73) yönetimindeki otomobil, SA (37) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın dağılımıyla AY'nin kullandığı otomobil kontrolden verimli tarlaya devrildi.
Yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor
Olay yerinde MA hayatlarını sürdürürken, diğerlerinin SA ve AY ile araçlardaki yolcuları YY (25) ve SS (33) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olayın ardından gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından MA'nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma soruşturması başlatıldı.