Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oldu. Anne ve baba olay yerinde, 4 yaşındaki kızları ise hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarındaki Akkonak köyünde yaşanan trafik kazası, bir ailenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, M.Z. (39) yönetimindeki otomobilin, H.Ç. (40) idaresindeki tırla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza anında olay yeri ve ilk müdahale

Kaza yerinden alınan bilgilere göre, çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü M.Z. ve eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan 4 yaşındaki kızları L.Z. ise hızla ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alınacak

Kazaya karışan tır sürücüsü H.Ç.'nin, Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili detaylı incelemenin yapılacağı belirtildi.