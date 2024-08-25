Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Kaza, Susuz Kavşağı yakınlarında, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (38) yönetimindekiotomobil, 80 yaşındaki Kamil Çetin’in kullandığı araçla çarpıştı.

Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Çarpışmanın etkisiyle Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü O.U. ve araçta bulunan A.R.U. (37), N.A.U. (7) ve A.A.U. (1) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çetin çiftinin cenazeleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü O.U., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.