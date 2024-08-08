Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bir tır ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Şuhut'un şehir çıkışında gerçekleşti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgilere göre, A.E.'nin kullandığı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle, F.N.A.'nın yönetimindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü F.N.A. ve yanında bulunan F.A. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.