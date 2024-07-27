Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplam yedi kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, K.A. yönetimindeki 06 AYG 661 plakalı otomobil, belde girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ö.'nün kullandığı 03 RE 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan kişiler arasında araç sürücüleri K.A. ve A.Ö. ile birlikte A.A., G.A. (2), O.Ö. (12), A.Ö. (10) ve R.T. yer aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavi altına alındıkları bilgisi verildi.

Kaza sonrası araçların hurdaya dönmesi, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kazanın etkisiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı, ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor. İlk belirlemelere göre, olayın trafik kurallarına uyulmaması veya dikkatsizlikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.