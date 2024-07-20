Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı.

Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, O.A. (50) yönetimindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37. kilometresinde D.K. (35) tarafından kullanılan 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçlarda bulunan F.K. (36), N.B.K. (3), D.H. (74) ve E.H. (34) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.K. ve N.B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.