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Ödüller, Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

Yarışmada, Sedat Yalçın'ın köpeği birinci, Murat Özanç'in köpeği ikinci ve Adem Ertan'ın köpeği üçüncü oldu.

Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapıldı, sahipleriyle uyumu, avı bulma hızı, av arama çalışmaları gibi özelliklerine göre puan verildi.

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