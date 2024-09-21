Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ terör örgütünün sözde emniyet sorumlularından biri olan E.K., 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

FETÖ ile ilişkisi tespit edildi

Yapılan incelemelerde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 2016 yılında KHK ile ihraç edilen E.K.’nin örgütün sözde emniyet sorumlusuyla bağlantılı olduğu belirlendi. E.K., uzun süredir aranan şahıslar listesinde yer alıyordu.

Tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.