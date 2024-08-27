Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ç. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik etkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ç., Emirdağ ilçesi Aşağıpirebeyli köyündeki evinde saklanırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Yapılan operasyonda yakalanan F.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.