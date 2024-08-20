Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel Milli Görüş Pikniği, çocuklar ve aileler için dolu dolu etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar’da Milli Görüş coşkusu

Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı, bu yılki geleneksel Milli Görüş Pikniği'ni büyük bir coşku içinde düzenledi. Çocuklar için palyaço gösterileri ve oyun alanlarının yanı sıra, aileler için ödüllü oyunlar ve çeşitli etkinlikler sunuldu. Pikniğe katılan misafirler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi ve birlik beraberlik mesajları verildi.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Piknikte konuşma yapan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, etkinliğin bir birlik ve beraberlik buluşması olduğunu belirtti. Karataş, “Tüm zamanımızı, şevkimizi ve kaynaklarımızı bu dava için ortaya koyuyoruz. Afyonkarahisar’da siyaset anlayışımızla her alanda var olmaya çalışıyoruz. İktidarın eksikliklerini eleştirirken, halkın huzuru ve geleceği için gayret gösteriyoruz” dedi.

Karataş, Saadet Partisi'nin adil bir düzen için çalıştığını vurgulayarak, “Milletimiz müsterih olsun. Bu ülkede Saadet Partisi var ve Millî Görüş var. İktidar gidecek, israf ve yolsuzluk son bulacak, adil bir düzen gelecek. Bizim amacımız tüm insanlığın saadetini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Eğlenceli etkinlikler ve katılım

Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Hazer ise konuşmasında, "Zor bir dönemden geçiyoruz ve tüm insanlığın saadeti için çalışıyoruz. Erbakan Hocamız, Milli Görüş’ün hakim olması için birçok mücadele verdi. Siyaset, ülkemizin ve dünyanın huzuru için bir araçtır. Milli Görüş, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş reçetesidir" dedi.

Piknikte çeşitli ikramların yanı sıra, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve oyunlar dikkat çekti. Saadet Partisi İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatları, Milli Gençlik Vakfı, Şuurlu Öğretmenler Derneği ve diğer milli görüşçü kuruluşlar etkinliğe katıldı.