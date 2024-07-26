Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda hafif ticari araçla göçmen kaçakçılığı yapan bir şahsı yakaladı. Olay, Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü sırasında meydana geldi.

Şüpheli araç kontrolde durduruldu

Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesi ve Düzensiz Göçmenlerin Yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrol noktasında şüpheli bir hafif ticari araç durduruldu. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.O.'nun resmi makamlarca verilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçen bir belgesi olmadığı tespit edildi.

Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı

Araçta yapılan aramada, ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan ve üzerlerinde geçerli kimlik belgeleri bulunmayan Suriye uyruklu 2 kişi daha yakalandı. Ayrıca, geçici koruma kimlik belgesi bulunan ancak yaşı küçük olan bir başka yabancı uyruklu kişi de araçta tespit edildi.

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Araç sürücüsü M.O., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 2 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.