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Yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü R.B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza da, bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçtaki A.Ö (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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