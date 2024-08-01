Afyonkarahisar'da, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen haksız fiyat ve stokçuluk denetimleri hız kesmeden sürüyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan bu denetimlerle piyasa gözetim faaliyetleri genişletiliyor.

Emirdağ ve Dinar'da kapsamlı denetimler

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Zincir marketler ve temel gıda maddeleri üzerine yoğunlaşan denetimlerde, usulsüzlük tespit edilen ürünlere cezai işlem uygulandı.