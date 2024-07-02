Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şehirdeki ekonomik sıkıntılara katkı sağlamak amacıyla vaat ettikleri Halk Lokantası projesini hayata geçirmek için adımlar attıklarını belirtti.

Halk Lokantası Projesi Detayları

Yüntaş'a ait Anıt Kafe ve Engelsiz Gastronomi Merkezi yanındaki kafeterya olmak üzere iki farklı noktada hizmet verecek.

Günlük dört çeşit yemeğin 75 TL karşılığında sunulacağı açıklandı.

Projenin hedef kitlesi arasında işçiler, öğrenciler ve ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar yer alıyor.

Ambaryolu’nun Çift Yönlü Trafik Açılacak

Afyonkarahisar'ın trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla uzman görüşleri doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı.

Daha önce tek yönlü olması planlanan Ambaryolu'nun çift yönlü trafiğe açılması kararı alındı.

Bilimsel çalışmalar sonucunda tek yönlü olmanın trafikte aksaklıklara yol açabileceği belirlendiği için karar değiştirildi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda kentin ihtiyaçlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Köksal, seçim vaadi olarak sundukları Halk Lokantası projesini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını belirtti. Proje kapsamında şehrin farklı noktalarında düşük maliyetli yemek seçenekleri sunacaklarını ve bu hizmetin özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlere yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, şehrin trafik sorununu çözmek amacıyla Ambaryolu'nun çift yönlü trafiğe açılması için de çalışmaların başladığını açıkladı.