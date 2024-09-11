Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan 27 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şahıslar, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinden hızlı müdahale

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi genelinde düğün ve asker eğlenceleri sırasında havaya ateş açıldığına dair ihbarlar alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, bu tür eylemleri gerçekleştiren şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler

Yakalanan 27 kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan incelemede, 11 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği mermisi, 38 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği, 379 adet tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü ve 5 gram esrar bulundu.

İşlemler devam ediyor

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.