Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, hayvan yemi satışı ve depolaması yapılan iş yerlerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ çerçevesinde gerçekleştirildi.

Ürünlerin son kullanma tarihleri ve barkodları kontrol edildi

Denetimler sırasında, yem satış ve depolama yerlerindeki ürünlerin son kullanma tarihleri ve barkodları titizlikle incelendi. Yetkililer, denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti. Bu denetimler, hem hayvan sağlığını korumak hem de kaliteli yem teminini sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılacak.