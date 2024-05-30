Kaza, sabah saatlerinde Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Henüz plakası tespit edilemeyen T.A. yönetimindeki hayvan yemi yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı ve devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki yem çuvalları etrafa saçıldı, ancak kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Trafik bir süre kontrol altında sağlandı

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, yolun güvenliğini sağlamak amacıyla trafiği tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde ilerletti. Tırın devrilmesi nedeniyle kısa süreli aksaklık yaşanan karayolu, yem çuvallarının ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü.