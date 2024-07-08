Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Pazar Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yer alan bir apartmanda meydana gelen olay, dikkatli bina sakinlerinin polise haber vermesiyle açığa çıktı. L.P. isimli vatandaşa ait apartman dairesinin kapısının önünde yabancı iki kadını fark eden bina sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Şuhut ilçesinde şüpheli hareketlilik

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, iki kadını kapıyı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların kimlik kontrolleri sonrasında G.T. ve G.K. isimli kadınlar oldukları ve daha önce de çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlendi.

Polis suçüstü yakaladı

Şüphelilerin Eskişehir’den geldikleri tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda, iki kadının apartmana girme girişiminde bulundukları netlik kazandı. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Mahkemeye çıkarılan G.T. ve G.K., hamile oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.