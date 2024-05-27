Sabah saatlerinde Çayırbağ'daki bir akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzenledikten sonra dışarı çıktı. Ancak bu sırada beklenmedik bir saldırıya uğradı. Husumetlisi olduğu iddia edilen L.Ö., kullandığı hafif ticari araçla M.D.'yi hedef aldı ve hızla üzerine sürdü.

Market İçinde Dehşet

Çarpmanın etkisiyle M.D., aracın kaputuna savruldu ve araçla birlikte marketin içine girdi. Dizinden yaralanan M.D., büyük bir şok yaşamasına rağmen yerden kalkarak aracın düşen plakasını aldı ve L.Ö.'nün üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden önlendi.

O Anlar Kamerada

Olayın tamamı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, M.D.'nin sigara yakmaya çalıştığı sırada aracın hızla çarptığı ve marketin içine doğru savrulduğu net bir şekilde görülüyor. Yaralanan M.D.'nin olay boyunca ağzındaki sigarayı düşürmemesi ise dikkat çeken bir detay oldu.

Gözaltına Alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.D.'yi hastaneye kaldırdı. M.D. ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayeti üzerine L.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.