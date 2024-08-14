Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki içkili eğlence mekanlarına yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri, bu denetimlerle işletmelerin yasalar çerçevesinde belirlenen kapanış saatlerine riayet edip etmediğini titizlikle kontrol ediyor.

"Görevimizin başındayız"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki içkili eğlence yerlerinin düzenli olarak denetlendiğini ve bu denetimlerin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" ifadesine yer verildi.