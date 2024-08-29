Afyonkarahisar’ın Fethibey kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, M.Y. yönetimindeki otomobil ile Saraydüzü yönünden gelen İ.E. tarafından kullanılan aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’daki üniversite hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından, yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.