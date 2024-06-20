AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.
N.C.(83) yönetimindeki 03 SD 336 plakalı otomobil, ilçenin Ağzıkara köyü kavşağında A.S.T (28) yönetimindeki16 BIY 514 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü N.C müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: aa