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Yaralı lardan sürücü N.C müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler N.C, A.S.T ve 16 BIY 514 plakalı otomobilde bulunan E.T.T (27), M.T (47), E.G (29), H.E.G (5), E.A.G (3) ve A.E.G (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobil in çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.

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